Selçuk’ta emniyet hırsızlara nefes aldırmadı: 13 tutuklama

İzmir’in Selçuk ilçesinde, son bir ay içerisinde gerçekleşen hırsızlık olaylarında yakalanan 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Selçuk ilçesinde, gerçekleşen hırsızlıklar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli hırsızlık olaylarının faillerini tespit etti. Bisiklet ve motosiklet hırsızlığı, evden hırsızlık gibi şikayetler üzerine ekipler, şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Bir ay içerisinde 13 kişi yakalanırken, şüpheliler tutuklanarak cezaevine konuldu. Çalınan malzemelerin bir kısmının da sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.