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Şelaleden düştü, derede boğuldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde arkadaşı ile birlikte alkol aldığı sırada şelaleden dereye düşen şahıs boğuldu.

Asayiş 28.08.2021, 00:17
Şelaleden düştü, derede boğuldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde arkadaşı ile birlikte alkol aldığı sırada şelaleden dereye düşen şahıs boğuldu.

Olay, saat 22.00 sıralarında kırsal Cerrah Mahallesi’ndeki şelalede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şelalenin başında arkadaşı N.P.(65) ile alkol almaya başlayan İsmail Demiralay (39), bir süre sonra ayağa kalktığı anda dengesini kaybederek aşağıya düştü. Yaklaşık 8 metre yükseklikten dereye düşen adam suda kayboldu. Arkadaşının düştüğünü gören N.P., durumu jandarma, 112 Sağlık ve İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri derede arama yaptı. İtfaiye ekiplerince yapılan aramada dereden çıkarılan İsmail Demiralay’ı gören sağlık çalışanı H.G., arkadaşı olduğunu fark edince büyük üzüntü yaşadı. Demiralay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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