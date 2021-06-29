banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Komedyen Atalay Demirci'nin cezası istinaftan geçti
Komedyen Atalay Demirci'nin cezası istinaftan geçti
Avukatlar ikiye bölündü: Vasilik sona ermeli mi, ermemeli mi?
Avukatlar ikiye bölündü: Vasilik sona ermeli mi, ermemeli mi?
Yılmaz Özdil, Sedat Peker'e teşekkür etti
Yılmaz Özdil, Sedat Peker'e teşekkür etti
Dolar, Euro, altın ve gümüş zirvede yatay seyirde
Dolar, Euro, altın ve gümüş zirvede yatay seyirde

Şelaleden düşen Afganlı genç hayatını kaybetti

Trabzon’un Of ilçesinde şelaleden düşen Afganlı genç hayatını kaybetti.

Asayiş 29.06.2021, 11:50
Şelaleden düşen Afganlı genç hayatını kaybetti

Trabzon’un Of ilçesinde şelaleden düşen Afganlı genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Of ilçesinin Saraçlı mahallesinde çay toplayan arkadaşlarını ziyaret eden Afganlı Rahimi Zıauddın (24), daha sonra çevrede yürümek istedi. Mahalledeki şelalenin üst tarafında gezinti yaparken dengesini kaybeden Afganlı Zıauddın yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. Zıauddın’nin düştüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Afganlı gencin hayatını kaybettiğini belirlendi. Afganlı gencin cenazesi sedye yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılarak Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
banner486
Yorumlar (0)
30°
açık
banner493