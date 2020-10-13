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Şelaleden dönen 9 kişilik ailenin içerisinde bulunduğu araç şarampole uçtu: 2 yaralı

ŞELALEDEN DÖNEN AİLENİN ARACI ŞARAMPOLE UÇTU, 2 KİŞİ YARALANDI

Asayiş 13.10.2020, 15:04
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Şelaleden dönen 9 kişilik ailenin içerisinde bulunduğu araç şarampole uçtu: 2 yaralı

Erzincan’ın Çağlayan Beldesinde Girlevik Şelalesinden dönen 9 kişilik ailenin içerisinde bulunduğu volkswagen transporter araç şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 14. 15 sıralarında Çağlayan yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Necmettin Karataş idaresindeki 34 NIR 31 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolun kenarından şarampole devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Olay yerine AFAD ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 2 yaralı AFAD ekipleri ve vatandaşlar tarafından çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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