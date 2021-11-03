Selahattin Demirtaş’ın yargılanmasına devam edildi

Mersin’de yaptığı bir konuşmada dönemin başbakanına hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için mütalaa verildi. Mütalaada Demirtaş’ın "kamu görevlisine karşı alenen hakaretten" cezalandırılması istendi.

Selahattin Demirtaş, Diyarbakır’da yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katıldı. Duruşmada, Demirtaş’ın avukatları ile HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan hazır bulundu. ’Hakaret’ suçlamasıyla ilgili söz verilen Demirtaş, suçlamayı kabul etmedi. Hakaret sayılan konuşmaları meclis grup toplantısında yaptığını söyleyen Demirtaş, davanın düşmesi gerektiğini savundu.

Mahkeme savcısı da mütalaasında, Demirtaş’ın "kamu görevlisine karşı alenen hakaretten" cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme hakimi ise dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 31 Aralık’a erteledi.