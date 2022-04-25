Selahattin Demirtaş'a 2 yıl 6 ay hapis cezası kararı bozuldu!

Selahattin Demirtaş hakkında, Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava kapsamında, 7 Ocak 2020'deki celsede yaptığı savunmadaki sözleri nedeniyle dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı 'varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit' ve 'terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek'ten 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 28 Mayıs 2021'deki karar duruşmasında Demirtaş'a, 'terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, 'varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit' suçunda ise sanığa ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NE GÖNDERİLDİ

Selahattin Demirtaş'ın avukatları ile cumhuriyet savcısı karara itiraz ederek Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21'inci Ceza Dairesi, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun kararına atıfta bulundu. Sanığın eyleminin bütün halinde 'terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef gösterme' suçunu oluşturduğu sabit görüldüğünden ayrıca var olan veya varsayılan 'suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit' suçundan hüküm kurulması gerektiği belirtildi. Kararda eylemin bir kısmının bölünüp bir kısmına ceza verilmesinin bu haliyle hukuka aykırı olduğu belirtilerek, dosyanın Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmedildi. (sondakika.com)