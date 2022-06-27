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Sel sularının geçişini engellemek için set çekildi

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde sel sularının merkeze taşınmasını engellemek çay kıyıları dolduruluyor.

Asayiş 27.06.2022, 13:17
Sel sularının geçişini engellemek için set çekildi

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde sel sularının merkeze taşınmasını engellemek çay kıyıları dolduruluyor.

Dün başlayan şiddetli yağışın bugün etkisini arttırdığı ve AFAD’ın kırmızı kod uyarısı verdiği Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri ile İnebolu Belediyesi ekipleri tarafından sel sularının ilçe merkezine taşınmasını önlemek için kamyon ve kepçelerle çay kıyıları doldurularak set çekildi. Kastamonu Valisi Avni Çakır ve İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, bölgede incelemelerde bulundu. Öte yandan tüm kamu kurum ve kuruluşları ilçede meydana gelebilecek can ve mal kaybına karşı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

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