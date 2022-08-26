Sel sularından kurtarılan yaşlı kadın hastanede yaşamını yitirdi

Orhangazi’nin Paşapınar Mahallesi’nde sel sularıyla sürüklendikten sonra vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılan 4 kişiden birisi olan Aliye Yıldırım vefat etti.

Çarşamba akşamı Orhangazi’yi etkisi altına alan yoğun yağmur yağışı kırsal Paşapınar Mahallesi’nde üzeri sonradan kapatılan derenin taşmasıyla sele neden olmuştu. Hafta sonları Paşapınar’a gelerek prefabrik evlerinde kalan bir aile sel sırasında evleri su alınca dışarı çıkmak zorunda kalmış ve sel sularına kapılmıştı.

Son anda kurtarıldılar

Sel sularıyla sürüklenen 4 kişi için arama çalışması başlatıldı. Mahalle sakinlerine bir süre sonra ekipler de eşlik etti. Sular arasında kalan Paşapınar Mahallesi’nde sürüklenen 4 kişi vatandaşlar ve ekiplerin yardımı ile kurtarılarak Orhangazi ve Gemlik devlet hastanelerine kaldırıldı.

Acı haber

Selden kurtarılanlar arasındaki Aliye Yıldırım’dan acı haber geldi. 72 yaşındaki talihsiz kadının yaşam savaşı 2 gün sürdü. Aliye Yıldırım’ın tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybettiği öğrenildi.