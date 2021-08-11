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Sel sularına kapılan yüzlerce araç denize sürüklendi

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde suya kapılan yüzlerce araç sürüklendi.

Asayiş 11.08.2021, 17:13
Sel sularına kapılan yüzlerce araç denize sürüklendi

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde suya kapılan yüzlerce araç sürüklendi.

Kastamonu’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sebebiyle birçok ilçede olduğu gibi Bozkurt ilçesi de sel sularının altında kaldı. Ezine çayından taşan sel suları ile kaplanan kent merkezi, akarsu yatağına döndü. Evlerin 2. katlarına kadar ulaşan sel sularına kapılan yüzlerce araç ise denize sürüklendi. Sel sularında sürüklenen bazı araçlar ise sokak aralarında üst üste yığılarak hurdaya döndü.

Evlerinden selin görüntüsünü cep telefonu kameraları ile görüntüleyen vatandaşlar, binalarda alt katlarda oturanların üst katlara ve çatılara çıktığını, bazı vatandaşların ise sığındıkları alanlarda kurtarılmayı beklediğini dile getirdi.
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