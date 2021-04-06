Sel sularına kapılan 2 işçiden 1’inin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Giresun merkeze bağlı Duroğlu Beldesi’nde HES kapaklarının açılması ile Aksu Deresi’nin debisinin yükselmesi sonucu suya kapılarak bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Yumrutepe Enerji AŞ. ‘ye ait HES’in su tahliye kapaklarını açması sonucu dere suyunun yükselmesi neticesinde Giresun-Dereli yolu viyadük, tünel ve yol inşaatında çalışan iki işçinin suya kapılarak biri ağır yaralı olarak kurtarılırken, birinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayla ilgili Giresun Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

HES baraj kapakları ikaz sirenleriyle yeniden açıldı

Öte yandan hayatını kaybeden Umut Sarı (21) ve yaralı olarak kurtarılan kardeşi Ömer Sarı’nın sel sularına kapıldığı Dereli-Duroğlu viyadüğünde çalışmalar dururken, Yumrutepe Enerji AŞ. ‘ye ait HES’in tahliye kapakları da ikaz ve uyarı anonslarıyla tekrar açıldı. Yapılan anons ve uyarı sirenleriyle Aksu Deresi’nin debisinin tekrar yükseldiği görüldü.

Olayda hayatını kaybeden Umut Sarı’nın cenazesi memleketi Van’a gönderilirken, kardeşi Ömer Sarı’nın tedavisi ise Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam ediyor.