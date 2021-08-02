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Sel suları şelale gibi dağlardan aktı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası sel suları dağlardan şelale gibi aktı.

Asayiş 02.08.2021, 15:45
Sel suları şelale gibi dağlardan aktı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası sel suları dağlardan şelale gibi aktı.

Öğle saatlerinde başlayan yoğun yağışlardan dolayı Van-Yüksekova karayolunda sel meydana geldi. Dolunun da etkisiyle sel suları, dağlardan şelale gibi aktı. Bölgeden geçen vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülenen sel suyu, herhangi bir hasara yol açmadı.

Başkale’deki sel bölgesine gitmek için yolda olduklarını belirten Abdullah Arslan, "Öğle saatlerinde Başkale tarafına gidiyorduk. Yeni Köprü yakınlarında dağdan yoğun yağışlardan dolayı sel geliyordu. Biz de arabadan iner inmez o manzarayı kayıt altına aldık” dedi.
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