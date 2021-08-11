banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Erdoğan'dan sosyal medyaya düzenleme sinyali
Erdoğan'dan sosyal medyaya düzenleme sinyali
Kraliçe'nin oğlu Prens Andrew'a cinsel istismar davası!
Kraliçe'nin oğlu Prens Andrew'a cinsel istismar davası!
Binali Yıldırım: Türkiye olmazsa mülteciler Avrupa'yı istila eder
Binali Yıldırım: Türkiye olmazsa mülteciler Avrupa'yı istila eder
Muazzez Ersoy'dan TRT'ye sitem! Artık burama geldi...
Muazzez Ersoy'dan TRT'ye sitem! Artık burama geldi...

Sel suları iş makinesini böyle yuttu

Sinop’un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketinde bir iş makinesinin sulara kapılma anı kameralara yansıdı.

Asayiş 11.08.2021, 21:21

Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketinin boyutları bölgeden gelen görüntülerle daha iyi anlaşıldı. Çok sayıda evin yıkıldığı ve 10'larca aracın sel sularına kapıldığı felaketten iş makineleri de nasibini aldı. Ayancık Çayı'nın bir kısmını aldığı yolda çalışma yapan kepçe sel sularına kapıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Saniyeler önce operatörün kepçeden ayrılması ise muhtemel bir can kaybının önüne geçti.

Yorumlar (0)
28°
açık