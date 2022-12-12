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Sel sebebiyle Kumluca ve Finike’de okullar tatil edildi
Antalya’nın Kumluca ve Finike ilçelerinde etkili olan sel sebebiyle okullar bugün tatil edildi. Kumluca Kaymakamı ve Finike Kaymakam Vekili sel sebebiyle Kumluca ve Finike’de ilk ve orta dereceli okullara 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
Asayiş 12.12.2022, 06:19
Antalya’nın Kumluca ve Finike ilçelerinde etkili olan sel sebebiyle okullar bugün tatil edildi. Kumluca Kaymakamı ve Finike Kaymakam Vekili sel sebebiyle Kumluca ve Finike’de ilk ve orta dereceli okullara 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
Diğer yandan Kumluca Kaymakamlığında kriz masası kurulurken bölgeye ulaşan AFAD ekipleri de çalışmalara başladı.