banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu, Mersin’de çarşı esnafıyla bir araya geldi
Kılıçdaroğlu, Mersin’de çarşı esnafıyla bir araya geldi
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?
Ordu’da 7.7 milyarlık devlet yatırımı
Ordu’da 7.7 milyarlık devlet yatırımı
'Tosuncuk' Mehmet Aydın rakibini kaçırıp sorgulamış!
'Tosuncuk' Mehmet Aydın rakibini kaçırıp sorgulamış!

Sel sebebiyle kapanan Zonguldak-Düzce karayolunda trafik tek şeritten sağlanıyor

Düzce’de şiddetli yağmur sonrası oluşan sel ve ağaç devrilmesi sebebiyle 2 saat ulaşıma kapanan D655 karayolu Zonguldak-Düzce arasında trafik tek şeritten sağlanıyor.

Asayiş 07.07.2021, 04:46
Sel sebebiyle kapanan Zonguldak-Düzce karayolunda trafik tek şeritten sağlanıyor

Düzce’de şiddetli yağmur sonrası oluşan sel ve ağaç devrilmesi sebebiyle 2 saat ulaşıma kapanan D655 karayolu Zonguldak-Düzce arasında trafik tek şeritten sağlanıyor.

Düzce’de akşam saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak yağış sele neden oldu. Ağaçların devrildiği, evlerde ve sokaklarda su taşkınlarının meydana geldiği kentte, D655 karayolunun Zonguldak-Düzce arası çift yönlü trafiğe kapatıldı. Yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar başlatıldı.

Yaklaşık 2 saat boyunca çift yönlü ulaşıma kapalı kalan yol ekiplerin çalışmasıyla tek şeritten sağlanmaya başladı. Bölgede suların daha rahat gitmesi için kanal açma çalışmaları yapılıyor.
Yorumlar (0)
26°
parçalı bulutlu