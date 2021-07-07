Sel sebebiyle kapanan Zonguldak-Düzce karayolunda trafik tek şeritten sağlanıyor

Düzce’de şiddetli yağmur sonrası oluşan sel ve ağaç devrilmesi sebebiyle 2 saat ulaşıma kapanan D655 karayolu Zonguldak-Düzce arasında trafik tek şeritten sağlanıyor.

Düzce’de akşam saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak yağış sele neden oldu. Ağaçların devrildiği, evlerde ve sokaklarda su taşkınlarının meydana geldiği kentte, D655 karayolunun Zonguldak-Düzce arası çift yönlü trafiğe kapatıldı. Yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar başlatıldı.

Yaklaşık 2 saat boyunca çift yönlü ulaşıma kapalı kalan yol ekiplerin çalışmasıyla tek şeritten sağlanmaya başladı. Bölgede suların daha rahat gitmesi için kanal açma çalışmaları yapılıyor.