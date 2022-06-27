banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Faiz oranını yüzde 80’den yüzde 200’e çıkardılar
Faiz oranını yüzde 80’den yüzde 200’e çıkardılar
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Bakan Nebati ile görüştü
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Bakan Nebati ile görüştü
Fındıkta ’erken hasat’ uyarısı
Fındıkta ’erken hasat’ uyarısı
Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 ayda 1877 arttı
Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 ayda 1877 arttı

Sel sebebiyle evinde mahsur kalan vatandaşı ekipler kurtardı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde yoğun yağış sebebiyle evinde mahsur kalan felç hastası vatandaş, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 27.06.2022, 17:29
Sel sebebiyle evinde mahsur kalan vatandaşı ekipler kurtardı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde yoğun yağış sebebiyle evinde mahsur kalan felç hastası vatandaş, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kastamonu’nun İnebolu ilçesi Yunus Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, felç hastası Mustafa Çelik isimli vatandaş, bölgede etkili olan yoğun sağanak yağış sonrası Zarbana Çayı sularının yükselmesi neticesinde evinde mahsur kaldı.

Şahsın kurtarılması için bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaş ekipler tarafından kurtarılarak ambulansla Doğanyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu