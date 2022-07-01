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Sel felaketinden Göktürk-1 Uydusu fotoğrafları
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kastamonu’daki sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere Hava Kuvvetleri tarafından Göktürk-1 Uydusu ile çekilen görüntüleri paylaştı.
Asayiş 01.07.2022, 21:51
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kastamonu’daki sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere Hava Kuvvetleri tarafından Göktürk-1 Uydusu ile çekilen görüntüleri paylaştı.
MSB, Kastamonu’daki sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere Hava Kuvvetleri tarafından Göktürk-1 Uydusu ile çekilen görüntülerin, Harita Genel Müdürlüğü tarafından kullanıma hazır hale getirilerek ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldığını açıkladı.