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Sel felaketinden Göktürk-1 Uydusu fotoğrafları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kastamonu’daki sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere Hava Kuvvetleri tarafından Göktürk-1 Uydusu ile çekilen görüntüleri paylaştı.

Asayiş 01.07.2022, 21:51
Sel felaketinden Göktürk-1 Uydusu fotoğrafları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kastamonu’daki sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere Hava Kuvvetleri tarafından Göktürk-1 Uydusu ile çekilen görüntüleri paylaştı.

MSB, Kastamonu’daki sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere Hava Kuvvetleri tarafından Göktürk-1 Uydusu ile çekilen görüntülerin, Harita Genel Müdürlüğü tarafından kullanıma hazır hale getirilerek ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldığını açıkladı.

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