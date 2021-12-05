Sel felaketinde kaybolan ve cesedi sahile vuran vatandaş toprağa verildi

Sinop’un Türkeli ilçesi sahile vuran cesedin 11 Ağustos’ta Bozkurt’ta meydana gelen sel felaketinde kaybolan Orhan Kalabalık olduğu belirlendi. Kalabalık, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent köyü Helaldı Limanı yakınlarında bir vatandaş tarafından bulunan cesedin kimliğinin belirlenmesi için gönderildiği Trabzon Adli Tıp Kurumu’nda DNA örneği ile karşılaştırılarak kimlik tespiti yapıldı. Cesedin 11 Ağustos’ta meydana gelen sel felaketinde Hamdi Kalabalık tarafından Bozkurt ilçesinde kaybolduğu bildirilen Orhan Kalabalık’a ait olduğu tespit edildi. DNA sonucunun açıklanmasıyla acı haber Bozkurt ilçesine ulaştı. Orhan Kalabalık’ın Bozkurt ilçesinde kuaförlük yaptığı ve sel felaketinde kaybolan 9 kişiden biri olduğu öğrenildi.

Orhan Kalabalık’ın cenazesi, Trabzon’dan alınarak Bozkurt’a getirildi. Kalabalık’ın cenazesi, Bozkurt Merkez Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında gözyaşları arasında Bahçe Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedildi. Cenazede aile yakınlarının güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Bölgede ekipler tarafından selde kaybolan diğer 8 vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor.