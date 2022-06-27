Son Dakika
ABD’de Los Angeles’tan Chicago’ya giden ve içerisinde 243 yolcunun tren Missouri eyaletinde yer alan Mendon kenti yakınlarında bir kamyonla çarpışarak raydan çıktı.
Sel cami ve evi böyle yıktı
Kastamonu’da etkili olan selde bir ev ve caminin yıkılma anı cep telefonu kameralarına yansıdı.
Asayiş 27.06.2022, 23:20
Kastamonu’da etkili olan selde bir ev ve caminin yıkılma anı cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kastamonu’da sağanak sonrası etkili olan sel, birçok ilçede hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sel sularının evleri yıkma anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Azdavay ilçesine bağlı Derelitekke köyünde bir evin yıkılma anı vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde dere yatağındaki evin sel sularına kapılarak yıkıldığı görüldü. Evde sel sırasında kimsenin bulunmadığı öğrenildi. İnebolu ilçesi Çaykıyı köyünde de bir cami sel sularına kapılarak yıkıldı. Caminin yıkılma anı vatandaşlar tarafından görüntülendi.