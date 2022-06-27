banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Çalışanlarda ara zam beklentisi %93 oldu
Çalışanlarda ara zam beklentisi %93 oldu
Faiz oranını yüzde 80’den yüzde 200’e çıkardılar
Faiz oranını yüzde 80’den yüzde 200’e çıkardılar
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Bakan Nebati ile görüştü
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Bakan Nebati ile görüştü

Sel cami ve evi böyle yıktı

Kastamonu’da etkili olan selde bir ev ve caminin yıkılma anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Asayiş 27.06.2022, 23:20
Sel cami ve evi böyle yıktı

Kastamonu’da etkili olan selde bir ev ve caminin yıkılma anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kastamonu’da sağanak sonrası etkili olan sel, birçok ilçede hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sel sularının evleri yıkma anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Azdavay ilçesine bağlı Derelitekke köyünde bir evin yıkılma anı vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde dere yatağındaki evin sel sularına kapılarak yıkıldığı görüldü. Evde sel sırasında kimsenin bulunmadığı öğrenildi. İnebolu ilçesi Çaykıyı köyünde de bir cami sel sularına kapılarak yıkıldı. Caminin yıkılma anı vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu