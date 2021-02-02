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Şehzadeler’deki su taşkınına anında müdahale felaketi önledi

Aşırı yağış nedeniyle tıkanan Nurlupınar Mahallesi’ndeki DSİ kanalına, Şehzadeler Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ ekipleri anında müdahale ederek, olası bir taşkına sebebiyet vermeden yaşanabilecek bir felaketin önüne geçti. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Ekiplerimiz, iş makinalarımız sabaha kadar nöbette olacak. Vatandaşlarımız acil bir durum ile karşılaştıkları zaman 444 9 045 nolu telefondan Beyaz Masa birimimize ulaşabilirler.” dedi.

Asayiş 02.02.2021, 16:13
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Şehzadeler’deki su taşkınına anında müdahale felaketi önledi

Aşırı yağış nedeniyle tıkanan Nurlupınar Mahallesi’ndeki DSİ kanalına, Şehzadeler Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ ekipleri anında müdahale ederek, olası bir taşkına sebebiyet vermeden yaşanabilecek bir felaketin önüne geçti. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Ekiplerimiz, iş makinalarımız sabaha kadar nöbette olacak. Vatandaşlarımız acil bir durum ile karşılaştıkları zaman 444 9 045 nolu telefondan Beyaz Masa birimimize ulaşabilirler.” dedi.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesini etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle zaman zaman DSİ kanallarında tıkanmalar yaşandı. Nurlıpınar Mahallesi’nden geçen DSİ kanalında da yaşanan tıkanmaya Şehzadeler Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ ekipleri anında müdahale ederek, olası bir taşkının önüne geçti. Çalışmaları Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, MASKİ Genel Müdürü Ramazan Burak Aslay yakından takip etti. Bölgede incelemelerde bulunan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, DSİ açık kanalından gelen suların kapalı bölüme geçişi sırasında tıkanma yaşandığını ifade ederek, “Sağanak yağışın etkili olduğu ilk andan itibaren Şehzadeler Belediyesi ekipleri olarak sahadayız. Şuanda Nurlupınar Mahallemizde Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekipleri ile birlikte çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kanallara atılan evsel atıklar nedeniyle kanallarımızda tıkanmalar yaşanıyor. Ekiplerimiz olası bir taşkına neden olmadan tıkanıklara anında müdahale ediyor. Vatandaşlardan ricamız evsel atıkları DSİ kanallarına atmamalarıdır” dedi.

Ekipler sabaha kadar nöbette

Başkan Çelik, etkili olan sağanak nedeniyle Şehzadeler Belediyesi ekiplerinin teyakkuzda olduğunu hatırlatarak, “Vatandaşlarımız acil bir durum ile karşılaştıkları zaman 444 9 045 nolu telefondan Beyaz Masa birimimize ulaşabilirler. Ekiplerimiz, iş makinalarımız sabaha kadar nöbette olacaklar.” şeklinde konuştu.

MASKİ Genel Müdürü Ramazan Burak Aslay da şehre düşen yağış miktarının geçen yılın şubat ayının toplamından daha fazla olduğunu dile getirerek, “Belli noktalarda zaman zaman tıkanmalar yaşanıyor. Ekiplerimizle sahadayız anında müdahale ediyoruz. Vatandaşlarımız mümkün olduğunca DSİ kanalları yakınından geçen yolları kullanmasınlar” dedi.

Başkan Çelik taşkın bölgelerinde

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, taşkın bölgelerini dolaşarak incelemelerde bulundu. Akpınar Mahallesi’nde bazı evlerin su bastığı bilgisini alan Başkan Çelik, bölgeye giderek mahalle muhtarı ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Sağanağın ilk saatlerinden itibaren Şehzadeler Belediyesi ekipleri ve iş makinalarının sahada olduğunu kaydeden Başkan Çelik, “Tahliye gerektiren durumlar varsa acil olarak vatandaşlarımızın tahliyelerini yapmaya hazırız. En önemlisi şu anda vatandaşlarımızın can sağlığı, can güvenliği. İhtiyaç olan noktalarda iş makinalarımız ile vatandaşlarımızı tahliye edebiliriz. Bu bizim görevimiz. Ekiplerimiz, iş makinalarımız sabaha kadar nöbette olacak. Tüm mahalle muhtarlarımızdan ricamız olası acil durumları bizlere bildirmeleri. Vatandaşlarımız da acil bir durumda kalmaları halinde 444 9 045 numaralı telefondan Beyaz Masa birimimizle irtibata geçebilirler” şeklinde konuştu.
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