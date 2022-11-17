Şehrin ortasındaki silahlı kavgada 2 gözaltı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Bir kişiyi silahla vurarak yaralayan saldırganı yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Adapazarı Cumhuriyet Mahallesi Şal Sokak’ta meydana gelen olayda, V.İ. ile ismi öğrenilemeyen bir şahıs arasında tartışma yaşandı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada şüpheli ve V.İ. birbirlerine karşılıklı ateş etti. Bacağından vurularak yaralanan V.İ. bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, şüpheli kaçtı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri caddeyi bir süre trafiğe kapattı. Konuya ilişkin incelemelerini devam ettiren ekiplerce S.İ. ve L.H.K. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Silahlı kavgada V.İ.’nin yaralanmasına sebep olan saldırganın arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.