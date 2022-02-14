Şehrin ortasında iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralanırken şüpheliler olay yerinden kaçtı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken ekipler ise kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 194. Sokak’ta bulunan parkta meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 10 kişilik iki grup arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu esnada taraflar yanlarında bulunan silah ve bıçaklar ile birbirlerine saldırdı. Kavgada M.D. (18) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şüpheliler olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırdı. Bölgede inceleme başlatan polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

(OK-BCT-