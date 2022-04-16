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Şehrin göbeğinde bıçaklı kavga 1 yaralı
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.
Asayiş 16.04.2022, 15:01
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.
Olay, Adapazarı ilçesi Çark Caddesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.E. ile Ö.Ö. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada, Ö.Ö. yanındaki bıçakla E.E.’yi yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye kaldırılırken Ö.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.