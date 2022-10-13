Şehrin göbeğinde baba ve oğlu bıçaklamıştı, tutuklandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde baba ve oğlunu bıçakla yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adapazarı ilçesi Dar Sokak’ta 11 Ekim Salı günü meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan baba H.T. ve oğlu C.T. ile M.T.T. ve U.T.T tartışma yaşandı. Yerini kavgaya bırakan olayda U.T.T. yanında bulundurduğu bıçakla baba ve oğlunu bıçakla yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıslardan U.T.T. tutuklanırken diğer şahıs serbest bırakıldı.