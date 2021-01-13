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Şehrin en işlek caddesinde motorunu ateşe verip gitti
Bursa’da bir şahıs şehrin en işlek caddelerinden olan Acemler Kavşağı’nda motosikletini yaktıktan sonra kaçtı.
Asayiş 13.01.2021, 21:41
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Bursa’da bir şahıs şehrin en işlek caddelerinden olan Acemler Kavşağı’nda motosikletini yaktıktan sonra kaçtı.Olay, merkez Osmangazi ilçesi Acemler Kavşağı’nda 18:30 sıralarında meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs şehrin en işlek kavşağında 16 CUL 97 plakalı motosikletini yaktı. Olaya şahitlik eden vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay mahalline ulaşan ekipler yanan motosikleti söndürdü. Akşam iş çıkış saatlerinde meydana gelen olayda trafiğin yoğun olması korkuya neden oldu. Olayda can kaybı yaşanmazken, motosiklet kullanılamaz hale geldi. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler paniğe neden olurken, polis ekipleri motosikleti yakan şahısla ilgili bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.
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