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Şehre inen yılana saksağanlar saldırdı

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bir sitede gözüken yılana saksağanlar saldırdı.

Asayiş 09.07.2022, 10:57
Şehre inen yılana saksağanlar saldırdı

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bir sitede gözüken yılana saksağanlar saldırdı.

Alınan bilgiye göre, Gölbaşı ilçesindeki bir sitede çevredeki yeşil alanlardan gelen bir yılan ortalıkta dolaşmaya başladı. Bunun gören bir vatandaş cep telefonu ile yılanı görüntüledi. Bu sırada saksağanlar yılana saldırdı. Yılan son anda bir binanın içine girerek kurtulabildi. Yaşanan bu anlar cep telefonu ile görüntülendi.

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