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Şehre inen domuzlar ezilmekten son anda kurtuldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde şehre inen domuz ve yavruları, sürücünün dikkati üzerine ezilmekten son anda kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.

Asayiş 15.06.2021, 21:58
Şehre inen domuzlar ezilmekten son anda kurtuldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde şehre inen domuz ve yavruları, sürücünün dikkati üzerine ezilmekten son anda kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.

İnegöl’den Ortaköy Mahallesi’ne seyir halinde olan sürücü Gülsüm D.’nin aniden önüne domuz ve yavrularından oluşan sürücü çıktı. Domuzları gören Gülsüm D., aniden frene basarak durdu. Kadın sürücü, domuz sürüsünün yoldan karşıya geçmesini dakikalarca beklerken, o anları da görüntüledi.
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