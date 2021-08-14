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Şehitlikte tarihi çınar ağacı mezarların üzerine devrildi

Bursa’da akşam saatlerinde şehitliğe tarihi çınar ağacı devrildi.

Asayiş 14.08.2021, 08:32
Şehitlikte tarihi çınar ağacı mezarların üzerine devrildi

Bursa’da akşam saatlerinde şehitliğe tarihi çınar ağacı devrildi.

Olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Pınarbaşı Mezarlığı Şehitliği’nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde meydana gelen olayda yüksek bir gürültüyle tarihi çınar ağacı devrildi. Sesi duyan çevredeki vatandaşlar gelip baktıklarında durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olayın olduğu saatte şehitlikte kimsenin bulunmaması olası bir faciayı engellerken şehitlik’te toplam 10’a yakın mezarda hasar olduğu tespit edildi.
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