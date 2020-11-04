Şehitliğin duvarına çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Tokat’ın Erbaa ilçesinde şehitliğin duvarına çarpan motosiklet sürücüsü sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Erbaa ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi Şehit Birol Yavuz Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü Kamil Köybaşı (35) seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Erbaa şehitliğin duvarına çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü 112 Sağlık ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Evli ve 3 çocuk babası Köybaşı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili trafik ekipleri inceleme başlattı.