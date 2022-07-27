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Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! '25 PKK/YPG’li terörist etkisiz'

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde yer alan Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 25 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Asayiş 27.07.2022, 10:10 27.07.2022, 10:30
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! '25 PKK/YPG’li terörist etkisiz'

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak. Kahraman komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerindeki 25 PKK/YPG’li teröristi önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hale getirdi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz" denildi.

#terörist
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