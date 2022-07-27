Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! '25 PKK/YPG’li terörist etkisiz'

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak. Kahraman komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerindeki 25 PKK/YPG’li teröristi önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hale getirdi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz" denildi.