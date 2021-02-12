Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı!

Milli Savunma Bakanlığı'nnı açıklamaları

"Irak Kuzeyinde Gara bölgesinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere yönelik 10 Şubat 2021 günü başlatılan “Pençe Kartal-2 Harekatı” planlandığı şekilde devam etmektedir."

"İlk temasta şehit düşen kahraman personelimizin kanları yerde bırakılmamış, harekat kapsamında şu ana kadar, ikisi örgütün sözde yönetim kadrosunda yer alan 33 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

"40'tan fazla uçağın katıldığı harekatta İHA/SİHA'ların yanı sıra tanker uçakları ve Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçakları da görev almıştır."