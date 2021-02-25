Şehitlerimizin kabirlerinin de bulunduğu mezarlığı tahrip eden barbarlar yakalandı

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Adana’da şehitlerimizin kabirlerinin de bulunduğu mezarlığı tahrip eden barbarlar, emniyet güçlerimiz tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Milletimizin emanetine, kahramanlarımızın naaşlarına ve vatandaşlarımızın mezarlarına el uzatan barbarlar, hukuk önünde hesap verecekler."