Şehitler törenle memleketlerine uğurlandı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi sınır hattında şehit olan 3 askerin cenazesi, törenle memleketlerine uğurlandı.

Şehit askerler için Şanlıurfa GAP Havalimanında tören düzenlendi. Törene Şehit Piyade Teğmen Murat Alyakut’un eşi Gülsüm Alyakut da katıldı. Ayakta durmakta güçlük çeken acılı eş, şehidinin tabutuna sarıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin özgeçmişi okundu. İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından yapılan duanın ardından Şehit Piyade Teğmen Murat Alyakut’un naaşı Kahramanmaraş’a, Piyade Onbaşı Enes Koç’un naaşı İstanbul’a, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar’ın naaşı ise Mersin’e gönderildi.

Törene il protokolü, güvenlik güçleri ve vatandaşlar katıldı

Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İlçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, güvenlik güçleri ile vatandaşlar katıldı.

Teröristler EYP’yi menfeze yerleştirdi

Dün, Suriye sınırında yer alan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi 3’üncü Hudut Alay Komutanlığına bağlı Gültepe Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde, askeri aracın geçişi sırasında teröristler tarafından sınır hattındaki menfeze yerleştirilen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlatılması sonucu Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Onbaşı Enes Koç ile Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar şehit olmuştu.