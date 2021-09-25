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’Şehitler Ağacı’ndan şehit askerlerin künyelerini çaldılar

Kırşehir’de, Şehit Aileleri Derneği tarafından ’Vatan Kalesinden Cennete Uçanlar Projesi’ kapsamında Kırşehirli 193 şehidin künyelerinin asıldığı Şehitler Ağacı’ndan şehit olan askerlerin künyelerini çalan şüpheli hakkında ’Yasal Kısıtlılık’ hükümlerinin uygulanması talep edildi.

Asayiş 25.09.2021, 10:28
’Şehitler Ağacı’ndan şehit askerlerin künyelerini çaldılar

Kırşehir’de, Şehit Aileleri Derneği tarafından ’Vatan Kalesinden Cennete Uçanlar Projesi’ kapsamında Kırşehirli 193 şehidin künyelerinin asıldığı Şehitler Ağacı’ndan şehit olan askerlerin künyelerini çalan şüpheli hakkında ’Yasal Kısıtlılık’ hükümlerinin uygulanması talep edildi.

İddianameye göre Kırşehir Kent Park alanında Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ’Vatan Kalesinden Cennete Uçanlar Projesi’ kapsamında oluşturulan şehitlerin hatıralarının olduğu asker künyelerinin çalınmasıyla ilgili yapılan soruşturma kapsamında şüpheli A.S.H.’nin 12 Haziran tarihinde akşam saatlerinde şehitler ağacının olduğu alana girdiği tespit edildi. Ağaca tırmanan A.S.H.’nin künyelerden bir kısmını kopararak alması iddianamede yer aldı. Kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalanan A.S.H. hakkında Türk Ceza Kanunu 53. maddesi uyarınca ’Yasal Kısıtlılık’ hükümlerinin uygulanması talep edildi.

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle Kent Park girişinde ’Vatan Kalesinden Cennete Uçanlar’ Projesi hazırlanmış, proje kapsamında şehitlerin isimlerini taşıyan künyeler, şehir protokolünün de katılımıyla ağaçlara asılmıştı.

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