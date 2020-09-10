Şehitkamil Kaymakamı korona virüse yakalandı

Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı’nın korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçe Kaymakamı Ömer Kalaylı’nın korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenilirken, tedavisine ise hemen başlandı. Kalaylı’nın durumunun iyi olduğu ve evinde kendini izole ettiği öğrenildi.