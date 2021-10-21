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Şehit yakınından duygulandıran sözler: “Birimiz değil, binimiz bu millete feda olsun. Devletimiz yaşasın”

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde devam eden terör operasyonunda ağır yaralı olarak Erzincan’daki hastaneye helikopterle sevk edilen Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu şehit düştü. Şehit askerin cenazesi düzenlenen törenle memleketi Erzurum’a getirildi. Şehidin 1 yaşındaki küçük kızı jandarmanın kucağında şehit babasını karşılarken bir şehit yakınının ise cenaze aracının geçişi sırasında “Birimiz değil, binimiz bu millete feda olsun. Devletimiz yaşasın” sözleri duygu dolu anlar yaşattı.

Asayiş 21.10.2021, 18:45
Şehit yakınından duygulandıran sözler: “Birimiz değil, binimiz bu millete feda olsun. Devletimiz yaşasın”

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde devam eden terör operasyonunda ağır yaralı olarak Erzincan’daki hastaneye helikopterle sevk edilen Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu şehit düştü. Şehit askerin cenazesi düzenlenen törenle memleketi Erzurum’a getirildi. Şehidin 1 yaşındaki küçük kızı jandarmanın kucağında şehit babasını karşılarken bir şehit yakınının ise cenaze aracının geçişi sırasında “Birimiz değil, binimiz bu millete feda olsun. Devletimiz yaşasın” sözleri duygu dolu anlar yaşattı.

Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda görevli Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensupları ile çıkan çatışmada ağır yaralanarak Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tunceli İl Jandarma bünyesinde görevli ve Erzurum nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Erzincan’dan uğurlanan şehidin naaşı askeri helikopter ile Erzurum Hava Meydan Komutanlığı’na getirildi. Düzenlenen törene Erzurum Valisi Okay Memiş, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, şehidin eşi ve yakınları katıldı. Şehidin küçük kızı jandarmaların kucağında tören alanına getirilirken şehidin eşi ise güçlükle ayakta durabildi.

Cenaze aracının geçişi sırasında ise şehit yakınının “Bir tanemiz gitti bizde arkasındayız. Biz de gideceğiz. Onları perişan edeceğiz. Birimiz değil binimiz bu millete feda olsun. Devletimiz yaşasın” sözleri duygu dolu anlar yaşattı.

Şehit Uzman Çavuş Burak Tortumlu’nun cenazesi yarın Erzurum’da kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

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