Şehit yakınına tekme attığı iddia edilen İYİ Partili, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ soruşturmasından serbest bırakıldı

Bingöl’de şehit yakınına tekme attığı iddia edilen ve ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ içerikli paylaşımları olduğunun tespitiyle başlatılan soruşturmada gözaltına alınan İYİ Partili şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz Cuma günü Bingöl’de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ziyareti sırasında meydana gelen olayda, bir şehit yakını partililere karşı bazı iddialarda bulunmuştu. O dönem Grup Başkan Vekili olan Lütfü Türkkan, şehit yakınına küfür ettiği iddiasıyla kamuoyundan büyük tepki toplamıştı. Yaşanan olayın ardından Türkkan, Genel Başkan Vekilliği görevinden istifa etmişti. Şehit yakınının şikayeti üzerine ise olayla ilgili Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında izlenen görüntülerde şehit yakınına tekme attığı iddia edilen İYİ Partili Hüseyin Tarık Arda’nın ifadesi alınmıştı.

Yeni bir soruşturma başlatıldı

Şüpheli Arda’nın sosyal medya hesaplarında yapılan incelemede, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ içerikli paylaşımlarının tespit edilmesi üzerine yeni bir soruşturma başlatıldı. Şüpheli Arda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Arda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının sonrasında Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheli Arda, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçundan yurtdışına çıkış şeklinde adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüpheli Arda’yı yurtdışına çıkış şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.