"Şehit yakınına küfür" soruşturmasında Hüseyin Tarık Arda adliyeye sevk edildi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Bingöl’deki esnaf gezisi sırasında bir şehit yakınına küfür ettiği öne sürülen Hüseyin Tarık Arda emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Cuma günü Bingöl’de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ziyareti sırasında meydana gelen olayda, bir şehit yakını partililere karşı bazı iddialarda bulunmuştu. O dönem Grup Başkan Vekili olan Lütfü Türkkan, şehit yakınına küfür ederek şehit ailelerinden ve kamuoyundan büyük tepki toplamıştı. Yaşanan küfürlü saldırının ardından gelen tepkiler üzerine Türkkan Genel Başkan Vekilliği görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı. Küfürlü saldırının hedefindeki şehit yakınının şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada şehit yakınına küfrettiği ve tekme attığı iddia edilen İYİ Partili Hüseyin Tarık Arda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından emniyete götürülmüştü. Hüseyin Tarık Arda, İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk oldu.