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MSB: "Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.&
Şehit yakınına küfür ettiği öne sürülen Hüseyin Tarık Arda adliyeye sevk edildi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Bingöl’deki esnaf gezisi sırasında şehit yakınına küfür ettiği öne sürülen Hüseyin Tarık Arda emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Asayiş 09.11.2021, 15:32
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Bingöl’deki esnaf gezisi sırasında şehit yakınına küfür ettiği öne sürülen Hüseyin Tarık Arda emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.