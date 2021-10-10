Şehit ve yaralılar Türkiye’ye getirildi

Suriye’nin Mera kasabasında PKK/YPG’li teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan bir özel harekat polisi ile yaralanan 3 polis Türkiye’ye getirildi.

Bugün akşamüzeri devriye görevini yapan polis özel harekat timinin bulunduğu zırhlı araca Suriye’nin Mera kasabasında PKK/YPG’li teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda bir polis özel harekat şehit olurken, 3 polis ise yaralandı. Şehit ve yaralılar, olay yerinden tahliye edilerek, Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye getirildi. Yaralı polisler, Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kilis Valisi Recep Soytürk, hastaneye gelerek yarılıların durumları hakkında bilgi aldı.