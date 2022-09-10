Şehit uzman çavuşun naaşı memleketi Çorum’a getirildi
Suriye’nin İdlib kentinde teröristler tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü GATA’da şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Uçakçı’nın cenazesi, memleketi Çorum’un Sungurlu ilçesine getirildi.
Suriye’nin İdlib kentinde teröristler tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü GATA’da şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Uçakçı’nın cenazesi, memleketi Çorum’un Sungurlu ilçesine getirildi.
Sabah saatlerinde Ankara’daki Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde (GATA) şehit Uzman Çavuş Ramazan Uçakçı için tören düzenlendi. Törene Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Özkul, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, askeri yetkililer, şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Şehit Uçakcı’nın naaşı daha sonra helikopterle Sungurlu’ya getirildi. İlçe stadyumunda Kaymakam Fatih Görmüş, Belediye Başkanvekili Bahri Sezen ve askeri yetkililer tarafından karşılanan şehidin naaşı, Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehit Uzman Çavuş Ramazan Uçakçı için ikindi namazını müteakip Atatürk Meydanı’nda tören düzenlenecek, ardından şehit vasiyeti üzerine doğum yeri olan Sarıkaya köyünde toprağa verilecek.
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