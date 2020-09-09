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Şehit Tuğgeneral Erdoğan’ın naaşı Çanakkale’ye getirildi

SURİYE’NİN İDLİB BÖLGESİNDE, GÖREV ESNASINDA RAHATSIZLANARAK HASTANEYE KALDIRILAN ANCAK YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMAYARAK ŞEHİT OLAN TUĞGENERAL SEZGİN ERDOĞAN’IN NAAŞI, MEMLEKETİ ÇANAKKALE’YE GETİRİLDİ.

Asayiş 09.09.2020, 17:21
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Şehit Tuğgeneral Erdoğan’ın naaşı Çanakkale’ye getirildi

Suriye’nin İdlib bölgesinde, görev esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’ın naaşı, memleketi Çanakkale’ye getirildi.

Askeri kargo uçağı ile Çanakkale Havaalanına getirilen Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’ın naaşı; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, askeri ve mülki erkan ve ailesi karşıladı.

Şehit Tuğgeneral Erdoğan’ın naaşı Çanakkale Belediyesi Yeni Şehir Mezarlığı Gasilhanesine götürüldü.

Erdoğan’ın cenazesi yarın ikindi namazına müteakiben Esenler Mahallesi’nde bulunan Hastane Bayırı Şehitliğine defnedileceği öğrenildi.

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