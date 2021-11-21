banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Kars eksi 12’yi gördü, dereler dondu
Kars eksi 12’yi gördü, dereler dondu
Yumurta topukta ‘çırak’ sıkıntısı
Yumurta topukta ‘çırak’ sıkıntısı
Mesaide gazete okudu, tazminatsız kovuldu
Mesaide gazete okudu, tazminatsız kovuldu

Şehit trafik polisi için tören düzenlendi

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde dün gece uygulama noktasında durmayan bir otomobil sürücüsünün çarparak şehit olmasına neden olduğu trafik polisi Yusuf Ceylan için bugün öğle saatlerinde Trabzon Valiliği önünde tören düzenlendi. Şehit olan trafik polis memuru Yusuf Ceylan tören sonrası memleketi Samsun’a uğurlandı.

Asayiş 21.11.2021, 13:51
Şehit trafik polisi için tören düzenlendi

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde dün gece uygulama noktasında durmayan bir otomobil sürücüsünün çarparak şehit olmasına neden olduğu trafik polisi Yusuf Ceylan için bugün öğle saatlerinde Trabzon Valiliği önünde tören düzenlendi. Şehit olan trafik polis memuru Yusuf Ceylan tören sonrası memleketi Samsun’a uğurlandı.

Trabzon’un Akçaabat ilçesindeki Söğütlü mahallesindeki Atatürk Bulvarı üzerinde dün gece saat 22.51 sıralarında Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin uygulama sırasında Yusuf Ceylan (40) isimli trafik polisi durdurmaya çalıştığı aracın sürücüsünün kendisine çarpması sonucu ağır yaralandı. Çarpan araç sürücüsü hızla uzaklaşırken, yaralı trafik polisi önce ilçedeki Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne ardından ambulans ile Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan şahısları takibe alan polis ekipleri aracını terk ederek yaya olarak kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü Kemal Efe T. (16) ve arkadaşı Mert E .’yi (16) aynı mahallede yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri tarafından şahıslar üzerinde yapılan ilk incelemede sürücü Kemal Efe T.’nin 0.84, arkadaşı Mert E.’nin ise 0.03 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Evli ve 3 kız babası şehit trafik polis memuru Yusuf Ceylan için bugün saat 13.00’da Trabzon Valiliği önünde tören düzenlendi. Törene Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Bakanı Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Adem Şen, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, şehit polisin eşi Havva (37), kızları Elif Sena (13), Eslem Sıla (8), Melis Nare (1), annesi Hamidiye, babası İlyas Ceylan, mesai arkadaşları, askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. 8 yaşındaki ortanca kızı Eslem Sıla’nın babasının polis şapkası ile gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.

Vali ailelere seslendi

Törende konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, ailelerin daha duyarlı ve dikkatli olmaları çağrısında bulunarak “Bugün acımız büyük, hüznümüz fazla. O taşıdığı devletin kutsal üniforması ile bu toplumun huzuru için güvenliği i için bizler evlerimizde rahat bir şekilde uyuyabilmemiz için rahat bir şekilde seyahat edebilmemiz için gecenin o saatinde görevi başındayken maalesef 16 yaşında, alkollü ve sürücü belgesi olmayan bir gencin çocuğun üzerine araç sürmesi sonucu şehadete yürüdü. Çok şehitler verdik, çok gaziler verdik ama böyle hepimizi deriden üzen bir olayla şehadete yürümesi de bizim için ayrı bir hüzün oldu. Ben buradan ailelere özel olarak seslenmek istiyorum. Gecenin o saatinde 16 yaşında bir çocuğun nerde olduğunu ne yaptığını bizim ailelerimizin takip etmesi lazım. Ailelerin bilmesi lazım. Polisimiz uygulama noktasında belki başka ailelerin canının yanmasını önüne geçerek canını feda etti. Bizim bunu iyi idrak ederek başka acıların yaşanmaması adına çocuklarına, gençlerine hele hele gecenin o saatte nerde olduğunu, ne yaptığını bilmesi çok önemli” diyerek emniyet teşkilatına, ailesine ve mesai arkadaşlarına baş sağılığı diledi.

İl Müftüsü Osman Aydın’ın yaptığı dua sonrası şehit polis memuru toprağa verileceği memleketi Samsun’a uğurlandı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 13 26
3. Alanyaspor 13 24
4. Konyaspor 12 23
5. Başakşehir 13 21
6. Galatasaray 12 21
7. Beşiktaş 13 20
8. Fenerbahçe 12 20
9. Karagümrük 12 19
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Erzurumspor 12 25
5. Bandırmaspor 12 22
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 11 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 12 14
12. Menemenspor 12 14
13. Gençlerbirliği 12 14
14. Boluspor 12 13
15. Denizlispor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Liverpool 12 25
3. Man City 11 23
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. M. United 12 17
8. Brighton 12 17
9. Crystal Palace 12 16
10. Tottenham 11 16
11. Everton 11 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 11 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Sevilla 13 28
2. Real Sociedad 13 28
3. Real Madrid 12 27
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 13 21
6. Barcelona 13 20
7. Rayo Vallecano 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 14 7
20. Getafe 13 6