banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Perotti için son görüşme!
Perotti için son görüşme!
İstanbul'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
İstanbul'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Meteorolojiden Bursa için ’sarı’ uyarı
Meteorolojiden Bursa için ’sarı’ uyarı
Transfer anlaşması neredeyse tamam!
Transfer anlaşması neredeyse tamam!

Şehit Temelli memleketi Mardin’de son yolculuğuna uğurlandı

PİYADE UZMAN ÇAVUŞ SERDAR TEMELLİ (23), MEMLEKETİ MARDİN’İN DERİK İLÇESİNDE SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI

Asayiş 29.09.2020, 12:15
Şehit Temelli memleketi Mardin’de son yolculuğuna uğurlandı

Irak’ın Kuzeyi Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerin tuzakladığı mühimmatın infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Temelli (23), memleketi Mardin’in Derik ilçesinde toprağa verildi.

Irak’ın Kuzeyi Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerin tuzakladığı mühimmatın patlaması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Temelli’nin acı haberi, Mardin’in Derik ilçesi kırsal Bozbayır Mahallesi’nde bulunan ailesini yasa boğdu. Bekar olan şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Şehidin naaşı havayoluyla Mardin’e getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Bozbayır Mahallesi’nde bulunan baba evine getirilerek helallik alınmasının ardından defnedileceği mezarlığa getirildi. Burada düzenlenen tören, şehidin naaşının ambulanstan alınarak katafalka konulması ile başladı. Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından dini vecibeler yerine getirildi. Şehit Temelli’nin naaşı, omuzlarda taşınarak defnedildi.

Törene, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, MHP Mardin İl Başkanı Ferman Bozkuş, askeri erkan, şehidin yakınları ile silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
24°
çok şiddetli yağmur
Namaz Vakti 29 Eylül 2020
İmsak 05:27
Güneş 06:52
Öğle 12:59
İkindi 16:18
Akşam 18:57
Yatsı 20:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Antalyaspor 3 7
5. Hatayspor 3 7
6. Erzurumspor 3 6
7. Göztepe 3 5
8. Fenerbahçe 3 5
9. Konyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Malatyaspor 3 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Tuzlaspor 3 7
3. Ankara Keçiörengücü 3 7
4. İstanbulspor 3 6
5. Altınordu 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Adanaspor 3 5
8. Altay 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bandırmaspor 3 4
11. Giresunspor 3 4
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Everton 3 9
4. Aston Villa 2 6
5. Arsenal 3 6
6. Crystal Palace 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Tottenham 3 4
9. Chelsea 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 6
2. Granada 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Celta de Vigo 3 5
5. Valencia 3 4
6. Real Madrid 2 4
7. Getafe 2 4
8. Villarreal 3 4
9. Atletico Madrid 1 3
10. Barcelona 1 3
11. Sevilla 1 3
12. Levante 2 3
13. Osasuna 3 3
14. Athletic Bilbao 2 3
15. Cádiz 3 3
16. Huesca 3 2
17. Real Valladolid 3 2
18. Eibar 3 1
19. Deportivo Alaves 3 1
20. Elche 1 0