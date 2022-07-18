Şehit Teğmen Ömer Faruk Civelek, son yolculuğuna uğurlandı

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen taciz atışında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek (30), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin ailesine gönderdiği, “Siz rahat uyuyun, aklınız kalmasın buralar bize emanet” mesajı ise duygulandırdı.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen taciz atışında Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek şehit düştü. Şehidin Sakarya Karasu’da oturan ailesine acı haberi, askeri yetkililer ulaştırdı. Gölköprü Mahallesi’ndeki baba evine Türk bayrakları asıldı. Şehit Civelek’in cenazesi baba ocağına ulaştırılmak üzere ise dün gece saatlerinde Kocaeli Cengiz Topel Havalimanına getirildi. Burada gerçekleşen karşılama töreni sonrasında şehidin naaşı, Karasu’ya getirildi. Şehit Civelek için Gölköprü Mahallesi Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Ali İhsan Yavuz ve Recep Uncupğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ilçe belediye başkanları, şehidin silah arkadaşları, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı öncesinde baba Civelek’in söylemleri yürekleri dağladı. Kılınan cenaze namazı sonrasında 7 kardeş olduğu ve Eylül ayında düğün yapacağı öğrenilen şehit Civelek’in naaşı, Gölköprü Merkez mezarlığına defnedildi.

Öte yandan, Pençe-Kilit Operasyonu çerçevesinde Irak’ın kuzeyinde görev yaptığı esnada ailesine gönderdiği, “Siz rahat uyuyun, aklınız kalmasın buralar bize emanet” mesajı ise duygulandırdı.

(OK-RFK