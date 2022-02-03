Şehit Tarcan’ın naaşı Eskişehir’e geldi
Şırnak’ın Cizre ilçesinde Hudut Karakolu’na teröristlerin düzenlediği havan saldırısında şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan’ın naaşı, gece saatlerinde memleketi Eskişehir’e ulaştı.
Şırnak’ın Cizre ilçesinde Hudut Karakolu’na teröristlerin düzenlediği havan saldırısında şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan’ın naaşı, gece saatlerinde memleketi Eskişehir’e ulaştı.
Şırnak’ın Cizre ilçesi yakınlarındaki 1. Hudut Tabur Komutanlığı Yakacık Karakolu’na PKK’lı teröristlerce gerçekleştirilen havan topu saldırısında Piyade Er Tarık Tarcan şehit oldu. Tarcan’ın acı haberi, dün akşam askeri görevliler tarafından Tepebaşı ilçesine bağlı Mamure Mahallesi’nde oturan ailesine verildi. Acılı anne baba, oğullarının şehit haberiyle gözyaşlarına boğuldu.
Gece saatlerinde Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığında düzenlenen törenin ardından şehit Piyade Er Tarık Tarcan’ın naaşı, memleketi Eskişehir’e gönderildi. Şehidin cenaze namazı bugün Reşadiye Camii’nde öğle namazını müteakip kılındıktan sonra, Vişnelik Hava Şehitliği’nde toprağa verilecek.