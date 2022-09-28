Şehit Sözleşmeli Er Enes Bıyık’ın naaşı, baba ocağına uğurlandı

Gölcük Tersane Komutanlığında meydana gelen iş kazasında yaralanan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşen Sözleşmeli Er Enes Bıyık’ın naaşı, Gölcük Donanma Komutanlığında düzenlenen törenle baba ocağına uğurlandı.

Törene Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Bülent Turan, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral Mustafa Saygılı, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, Kartepe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, şehidin babası Fikri ve annesi Safiye Bıyık ile askeri erkan katıldı. Uğurlama töreninde şehit Enes Bıyık’ın özgeçmişi okundu.

Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral Mustafa Saygılı’nın konuşmaları ve yapılan duanın ardından Şehit Sözleşmeli Er Enes Bıyık’ın naaşı, İstanbul’un Pendik ilçesine dualarla uğurlandı.

Gölcük Tersane Komutanlığında dün meydana gelen olayda, gemi boyayan 5 sözleşmeli er denize düşerek boğulma tehlikesi geçirmişti. Askerlerden Enes Bıyık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşmüştü.