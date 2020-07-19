Şehit polisin adının verildiği operasyonda uyuşturucu kaçakçısı 2 İranlı yakalandı
İSTANBUL (İHA) - İSTANBUL’DA DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONDA İRAN UYRUKLU İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI. YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDENİN ELE GEÇİRİLDİĞİ OPERASYONA, DÜN SİLAH ARKADAŞIYLA BİRLİKTE UYUŞTURUCU ÇETELERİNİN SİLAHLI SALDIRISINA HEDEF OLAN VE MENFUR SALDIRIDA KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMAYARAK ŞEHİT DÜŞEN POLİS MEMURU ERKAN GÖKTEKE’NİN ADI VERİLDİ.
İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonda İran uyruklu iki şüpheli yakalandı. Yüklü miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyona, dün silah arkadaşıyla birlikte uyuşturucu çetelerinin silahlı saldırısına hedef olan ve menfur saldırıda kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşen polis memuru Erkan Gökteke’nin adı verildi.
Edinilen bilgilere göre; İstanbul Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmaların ardından bu akşam saatlerinde Beylikdüzü’nde operasyon gerçekleştirdi. Şok operasyona, uyuşturucu ile mücadele kapsamında dün silah arkadaşıyla birlikte olaya giden ve o sırada uyuşturucu çetelerinin silahlı saldırısına hedef olarak şehit düşen polis memuru Erkan Gökteke’nin adı verildi.
- Operasyona, dün görevi sırasında şehit düşen polisin adı verildi
Uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yapılan “Şehit Polis Memuru Erkan Gökteke Operasyonu” kapsamında İran uyruklu 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adresteki aramalarda kristal halde bulunan satışa hazır daralı ağırlığı 89 kilo 400 gram gelen 60 paket metamfetamin türü uyuşturucu, yapım aşamasında olan ve toplam ağırlığı 3 kilo 120 gram gelen metamfetamin hammaddesi, uyuşturucu madde yapımında kullanılan toplam ağırlığı 180 gram gelen kimyasal sıvı ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
- İranlı 2 uyuşturucu kaçakçısı yakalandı
Baskında gözaltına alınan İran asıllı 2 uyuşturucu taciri, sorgulanmak üzere İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi.
Zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.
Öte yandan dün öğle saatlerinde görevi sırasında silah arkadaşıyla birlikte uyuşturucu çetelerinin silahlı saldırısına hedef olan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşen polis memuru Erkan Gökteke’nin adının verildiği operasyonun görüntüleri kamuoyu ile paylaşıldı. Elde edilen görüntülerde şehidin adının verildiği operasyonu yürüten Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü’nde tespit edilen bazı adreslere baskın düzenliyor. Kapıyı açan güvenlik güçleri, içeride bulunan İran uyruklu uyuşturucu satıcılarını yere yatırıp kelepçe takıyor. Polis kamerasına yansıyan söz konusu görüntülerde ayrıca adreslerdeki arama tarama faaliyetleri ve ele geçirilen yüklü miktarda uyuşturucu maddeler de yer alıyor.
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