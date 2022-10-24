Şehit polis Nar son yolculuğuna uğurlandı

Silivri’de bir cinayet şüphelisini yakalamak için başlatılan operasyonda açılan ateş sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düşen Komiser Yardımcısı Alim Nar, son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul’un Silivri ilçesine bağlı Temizkumlar Mahallesinde yer alan bir sitenin içindeki villada gizlenen bir cinayet soruşturmasının faillerine yönelik dün operasyon düzenleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, gözaltına alınmak istenen şüphelilerinin silahla açtığı ateş sonucu yaralanan komiser yardımcısı Alim Nar, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düşmüştü.

Evli ve 2 çocuk babası polis, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesinde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Fatih Camii’nde getirildi. Nar için Fatih Camii’nde düzenlenen cenaze namazına şehit polisin eşi Yıldız Nar, kızı İrem Zehra ve oğlu Mehmet Emin Nar katıldı. Törede ayrıca İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu ve Nar’ın meslektaşları hazır bulundu.

Şehidin cenazesi ikindi namazını müteakip Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra defnedilmek üzere Edirnekapı Şehitliği’ne götürüldü.