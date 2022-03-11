Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya’nın Karasu İlçesi Emniyet Müdürlüğü’nde Suç Önleme ve Araştırma biriminde görevi başında vefat eden polis memuru Mehmet Keskin, memleketi Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya’nın Karasu ilçesi Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Araştırma biriminde görev yapan polis memuru Mehmet Keskin, görevi başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Şehit polis memuru Mehmet Keskin için memleketi Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Yazıcılar Köyü’nde cenaze töreni düzenlendi. Şehit polis memuru Keskin alınan helallik, kılınan cenaze namazı ve yapıların duaların ardından aile kabristanına defnedildi. Cenaze törenine Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğ Amiral Niyazi Uyar, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Zonguldak İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür vekili Veli Köktürk, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, siyasi parti ve STK temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.