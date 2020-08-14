Şehit Polis Memuru Çetinkol’un cenazesi helallik için evine getirildi
ŞEHİT POLİS MEMURU ÇETİNKOL'UN CENAZESİ HELALLİK İÇİN EVİNE GETİRİLDİ
Esenyurt’ta operasyon sırasında düşerek ağır yaralanan ve bir süredir tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Polis Memuru Hakan Çetinkol’un cenazesi evinin önüne getirilerek helallik alındı.
Esenyurt’ta geçtiğimiz Mayıs ayında bir operasyon sırasında şüphelinin peşinden çatıya çıktığı sırada düşerek ağır yaralanan ve hastanede yoğun bakımda bulunan Polis Memuru Hakan Çetinkol dün akşam yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştü. 2 çocuk babası 44 yaşındaki Şehit Çetinkol’un cenazesi komşularından ve mesai arkadaşlarından helallik almak için Üçevler Mahallesi’ndeki evine getirildi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Karaaslan ailesi ve mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı. Şehit için dua edilip helallik alındıktan sonra naaşı tören için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şehidin memleketi Siirt’te defnedileceği öğrenildi.
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